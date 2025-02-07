Вячеслав Федорищев заявил об угрозах после коррупционного футбольного скандала

Губернатор Самарской области признался, что получает угрозы после коррупционного скандала в футболе. Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Вячеслава Федорищева, "отдельная история с футболом" для него началась на следующий день после того, как на комиссии Госсовета по спорту он озвучил предложение — губернаторам не финансировать коррупционное безобразие, судейские откаты в футболе. "Я-то думал, что будет так: "Да, давайте перестанем это делать, это же деньги налогоплательщиков… Хорошее предложение, поддержали. Нет. У меня после этого началась отдельная история с российским футболом", — признался губернатор.

"Конечно угрожали, - ответил Вячеслав Федорищев на вопрос поступали ли ему угрозу. - И продолжают. Причем иногда на таком уровне, что аж уши заворачиваются, как страшно. Ну не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но главное — понимать, что это только начало. И я уверен, что в этом году из недели в неделю [...] мы все будем радоваться, что происходят позитивные изменения", — заявил глава региона.

Напомним, в конце ноября на заседании комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев заявил, что ему стало известно о системе коррупции в российском футболе. Тема начала раскручиваться с того, что ему сообщили о долге "Крыльев Советов" в 36 млн руб. "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

По его словам, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

Позднее Вячеслав Федорищев сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы. По результатам проведенной проверки в региональном полицейском главке было принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).