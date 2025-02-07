Самарская область вошла в тройку лидеров самых активных пользователей "Национальной системы пространственных данных"

В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также задачи на 2025.

Руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов в своем докладе отметил: "Наши усилия были направлены на реализацию поручений президента Российской Федерации, мероприятий государственной программы и федеральных проектов по созданию Национальной системы пространственных данных. 2024 г. стал годом внедрения новых технологий, были продолжены мероприятия по совершенствованию процессов и повышению качества и доступности предоставляемых услуг".

Реализуя мероприятия по наполнению ЕГРН точными и полными сведениями, самарский Росреестр создает прочную основу для развития региона и принятия управленческих решений в сфере оборота недвижимости. С особой актуальностью прозвучали вопросы:

— внесения в реестр сведений о границах административно-территориальных единиц, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;

— наполнения реестра сведениями о правообладателях объектов недвижимости;

— развития единой цифровой платформы и внедрение электронных сервисов НСПД;

— проведения в 2025 г. комплексных кадастровых работ.

Реестр недвижимости продолжает активно наполняться сведениями о всевозможных границах. Особое внимание было уделено границам территориальных зон и зон с особыми условиями использованиям территорий.

2024 г. был ознаменован 25-летием кадастровой оценки недвижимости. В юбилейный год мониторинг самарского Росреестра показал, что все объекты недвижимости региона имеют сведения о кадастровой стоимости. Таким образом, налогооблагаемая база отвечает всем необходимым требованиям начисления налогов.

В Самарской области в 2024 г. выполнен на 100% план по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости — результативность данных работ выше по сравнению со среднероссийскими показателями.

В 2024 г. специалисты самарского Росреестра отработали 825,5 тыс. заявлений.

Актуальной повесткой прозвучали мероприятия по цифровизации отрасли. В 2024 г. Росреестр разработал новые цифровые сервисы, сохранил вектор клиентоцентричности и принял необходимые законодательные решения, которые сделали услуги Росреестра доступнее.

В 2024 г. управление осуществило поэтапную передачу в органы местного самоуправления Самарской области оригиналов документов, удостоверяющих права на ранее учтенные объекты недвижимости и оформленные до дня вступления в силу 122-го федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". С мая по декабрь 2024 г. управление передало более 1 млн единиц хранения правоудостоверяющих документов.

В 2024 г. Росреестр продолжил работу над "Национальной системой пространственных данных" — основой для оказания государственных, региональных и муниципальных услуг. Главным итогом года стал ввод в эксплуатацию второй очереди Единой цифровой платформы "НСПД". В конце 2024 г. на Единую цифровую платформу была перенесена Публичная кадастровая карта, запущены ряд новых сервисов.

Сегодня цифровая платформа интегрирует данные 27 федеральных и 78 региональных информационных систем, включает более 2 тыс. слоев юридически значимых данных. За три года к ней присоединились 53 региона страны. По мониторингу Росреестра Самарская область в 2024 г. вошла в тройку лидеров в качестве активного пользователя сервисами НСПД.

Практический интерес в 2024 г. сохранили проекты "Земля для стройки" и "Земля для туризма", которые делают доступ к земельным ресурсам более открытыми. Установленные на 2024 г. целевые показатели по проекту "Земля для стройки" были выполнены управлением с превышением на 13% (134,38 га). География вовлечения в строительство обширна.

За период работы по проекту "Земля для туризма" на территории Самарской области сформирован земельный фонд из 53 земельных участков/территорий площадью 454,1 га, расположенных вблизи 18 объектов туристического интереса.

В 2024 г. земельные инспекторы совместно с отделом геодезии и картографии продолжили работу по обследованию состоянии пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети: было обследовано 694 пункта. На основании документов, сформированных специалистами отдела геодезии и картографии, в ЕГРН внесены сведения об охранных зонах пунктов ГГС.

2024 г. самарский Росреестр завершил с высокой степенью интенсивности работы. Согласно опросу граждан, индекс удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляет 99,8%.

2025 г. пройдет для ведомства под знаком Комплексных кадастровых работ с федеральным финансированием и монополией на такие работы ППК "Роскадастр".