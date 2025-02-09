"Акрон" победил "Чжэцзян Профешнл" — 1:0

В воскресенье, 9 февраля, в Дубае, в рамках Fonbet зимних сборов тольяттинский "Акрон" обыграл китайский "Чжэцзян Профешнл" — 1:0
Единственный и победный мяч подопечные Заура Тедеева забили на 65 минуте. После подачи с фланга головой отличился форвард красно-черных Артем Дзюба
Следующий контрольный матч тольяттинцы проведут 18 февраля против "Ростова".
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.