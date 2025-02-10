В Ставропольском районе под колесами авто скончался 72-летний пешеход

В воскресенье, 9 февраля, в 18:33 Ставропольском районе произошло смертельное ДТП - под колесами Toyota RAV4 скончался 72-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем автомобиля Toyota RAV4, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по 10,9 км трассы "Тольятти-Хрящевка" (со стороны Тольятти в направлении с. Выселки).
Выехав на "встречку" в разрешенном для этого месте он сбил 72-летнего пешехода, который переходил дорогу.
В сообщении полиции отмечается, что пожилой пешеход двигался справа налево по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!