В Ставропольском районе под колесами авто скончался 72-летний пешеход

В воскресенье, 9 февраля, в 18:33 Ставропольском районе произошло смертельное ДТП - под колесами Toyota RAV4 скончался 72-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем автомобиля Toyota RAV4, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по 10,9 км трассы "Тольятти-Хрящевка" (со стороны Тольятти в направлении с. Выселки).

Выехав на "встречку" в разрешенном для этого месте он сбил 72-летнего пешехода, который переходил дорогу.

В сообщении полиции отмечается, что пожилой пешеход двигался справа налево по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.