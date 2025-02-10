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В Кировском районе Самары водитель сбил парня, переходившего дорогу на "красный" В Ставропольском районе под колесами авто скончался 72-летний пешеход В Тольятти произошло смертельное ДТП, погиб мужчина Два человека пострадали в ДТП на трассе под Самарой В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись две фуры

ДТП Происшествия

В Ставропольском районе под колесами авто скончался 72-летний пешеход

ТОЛЬЯТТИ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 февраля, в 18:33 Ставропольском районе произошло смертельное ДТП - под колесами Toyota RAV4 скончался 72-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, 48-летний водитель за рулем автомобиля Toyota RAV4, не зарегистрированного в установленном порядке, двигался по 10,9 км трассы "Тольятти-Хрящевка" (со стороны Тольятти в направлении с. Выселки).

Выехав на "встречку" в разрешенном для этого месте он сбил 72-летнего пешехода, который переходил дорогу.

В сообщении полиции отмечается, что пожилой пешеход двигался справа налево по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в темное время суток, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов на одежде.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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