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Двух из четырех госпитализированных с отравлением в Самаре девочек планируют выписать

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 февраля, стало известно, что двух из четырех госпитализированных 5 февраля в СОКБ им. Середавина девочек в ближайшее время планируют выписать. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Напомним, 5 февраля трех девочек 16-17 лет госпитализировали в СОКБ им. Середавина из ТЦ "Аврора Молл"с подозрением на отравление медикаментами. Еще одну девочку госпитализировали в тот же стационар с другого адреса.

На следующий день состояние подростков врачи оценивали как крайне тяжелое.

В пресс-службе регионального минздрава дали комментарий: "В настоящее время пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Динамика положительная. Двух пациентов в ближайшее время планируют выписывать. Министерство здравоохранения Самарской области держит ситуацию на контроле".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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