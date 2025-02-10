Двух из четырех госпитализированных с отравлением в Самаре девочек планируют выписать

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что двух из четырех госпитализированных 5 февраля в СОКБ им. Середавина девочек в ближайшее время планируют выписать. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Напомним, 5 февраля трех девочек 16-17 лет госпитализировали в СОКБ им. Середавина из ТЦ "Аврора Молл"с подозрением на отравление медикаментами. Еще одну девочку госпитализировали в тот же стационар с другого адреса.

На следующий день состояние подростков врачи оценивали как крайне тяжелое.

В пресс-службе регионального минздрава дали комментарий: "В настоящее время пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Динамика положительная. Двух пациентов в ближайшее время планируют выписывать. Министерство здравоохранения Самарской области держит ситуацию на контроле".