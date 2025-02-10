Полиция никак не может расследовать дело о незаконной охоте в нацпарке "Самарская Лука"

Уголовное дело об убийстве двух лосей в национальном парке "Самарская Лука", совершенном в январе прошлого года, так и не расследовано. Местные жители жалуются, что предполагаемым браконьерам якобы вернули оружие.

По данным источников в нацпарке и местных жителей, после обысков никто не был задержан. О закрытии дела никого не уведомляли, но и в суд его не направляли. Местные жители даже считают, что дело "разваливается". В полиции на запрос Волга Ньюс не стали рассказывать о результатах разбирательства.

Напомним, лоси были застрелены в ночь с 8 на 9 января в районе с. Новинки. Ранее в этой истории упоминали сына местного депутата. Сообщалось, что на месте нашли две гильзы от карабина, по ним вышли на браконьеров. К тому времени одна туша была разделана, вторая находилась в УАЗике.

Как рассказывали местные жители, далее выяснилось, что в доме четыре или пять человек отмечают успешную охоту. Якобы среди них были предприниматель, сын депутата и бывший полицейский. Причем о последнем говорили, будто бы его могли отстранить уже после той охоты.

"Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - уточняли на тот момент силовики.

Это не первая история со странными расследованиями случаев охоты на территории нацпарка. Так, в феврале 2020 г. за транспортировкой окровавленного лося с явными открытыми ранами был застигнут сын бывшего правоохранителя. В итоге дело было закрыто, так как эксперт якобы сделал вывод, что животное умерло от гастрита...