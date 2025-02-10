Житель Самарской области поджег дом соседки и посягал на жизнь полицейского

Самарский областной суд вынес приговор 63-летнему жителю Камышлинского района, которого признали виновным в поджоге и посягательстве на жизнь полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2024 г. мужчина поджег веранду дома соседки. Затем он пытался скрыться с места преступления и при этом угрожал ножом правоохранителям. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в колонии особого режима.