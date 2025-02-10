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Суды Происшествия

Житель Самарской области поджег дом соседки и посягал на жизнь полицейского

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор 63-летнему жителю Камышлинского района, которого признали виновным в поджоге и посягательстве на жизнь полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

В сентябре 2024 г. мужчина поджег веранду дома соседки. Затем он пытался скрыться с места преступления и при этом угрожал ножом правоохранителям. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в колонии особого режима.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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