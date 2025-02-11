Голкипер Игнат Тереховский вернулся в "Акрон" из "Краснодара"

18-летний воспитанник "Акрон-Академии Коноплева" последние годы развивался в клубной системе "Краснодара".
Игнат Тереховский является уроженцем Тольятти, где занимался футболом до своего 14-летия. Затем вратарь отправился в Академию ФК "Краснодар": за четыре года в стане черно-зеленых Тереховский успел сыграть в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также провел сезон в МФЛ, став не только бронзовым призером, но и автором лучшего гола турнира по версии подписчиков лиги. Текущие зимние сборы голкипер проводил с основной командой "горожан".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.