Голкипер Игнат Тереховский вернулся в "Акрон" из "Краснодара"

18-летний воспитанник "Акрон-Академии Коноплева" последние годы развивался в клубной системе "Краснодара".

Игнат Тереховский является уроженцем Тольятти, где занимался футболом до своего 14-летия. Затем вратарь отправился в Академию ФК "Краснодар": за четыре года в стане черно-зеленых Тереховский успел сыграть в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также провел сезон в МФЛ, став не только бронзовым призером, но и автором лучшего гола турнира по версии подписчиков лиги. Текущие зимние сборы голкипер проводил с основной командой "горожан".