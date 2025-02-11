Двое жителей Самарской области украли кусок нефтепровода

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор 42-летнему Игорю Дмитриеву и 38-летнему Владиславу Горину, которых признали виновными в крупной краже. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Мужчины украли более 2 км участка магистрального нефтепровода. В результате АО "Самаранефтегаз" был причинен крупный ущерб.
Суд приговорил Дмитриева к году и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Горина — двум годам условно.
Последние комментарии
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