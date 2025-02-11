Самарцев пригласили послушать оперу "Сон в летнюю ночь"

22 февраля в 12:00 и 18:30 на сцене театра "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Сон в летнюю ночь" (6+).
Комедия Шекспира "Сон в летнюю ночь" - настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одно из них - опера английского композитора Бенджамина Бриттена.
Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена "Сон в летнюю ночь" одной из самых любимых в мире. Некоторых в ней привлекает фантастическое царство лесных эльфов и фей, других - забавный сюжет, а для кого-то "Сон" - это притча о настоящей любви. А еще опера богата выразительными танцевальными номерами.
Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера "Сон в летнюю ночь" по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки.
Постановка спектакля осуществлена при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы "Южный город".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.