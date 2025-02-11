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Театр Культура

Самарцев пригласили послушать оперу "Сон в летнюю ночь"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 февраля в 12:00 и 18:30 на сцене театра "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Сон в летнюю ночь" (6+).

Фото: Александр Крылов

Комедия Шекспира "Сон в летнюю ночь" - настоящий сказочный мир, увлекательный для детей и взрослых. Уже несколько столетий он вдохновляет художников и музыкантов на создание ярких, фантастических произведений. Одно из них - опера английского композитора Бенджамина Бриттена.

Занимательный сюжет, нарядные декорации и легкая, красочная музыка сделали оперу Бриттена "Сон в летнюю ночь" одной из самых любимых в мире. Некоторых в ней привлекает фантастическое царство лесных эльфов и фей, других - забавный сюжет, а для кого-то "Сон" - это притча о настоящей любви. А еще опера богата выразительными танцевальными номерами.

Этот волшебный спектакль можно смотреть всей семьей. Став настоящей классикой, опера "Сон в летнюю ночь" по-прежнему остается актуальной, как не перестают быть современными и затронутые в ней темы любви, верности, случая и шутки.

Постановка спектакля осуществлена при участии Самарского государственного института культуры, Центральной детской хоровой школы (Самара), Самарского хореографического училища и спортивной школы "Южный город".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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