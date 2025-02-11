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Суды Происшествия

Стали известны подробности хищения части нефтепровода в Самарской области

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд опубликовал приговор двум жителям Самарской области - Игорю Дмитриеву и Владиславу Горину. Мужчин задерживали сотрудники ФСБ.

Напомним, ранее пресс-служба УФСБ по Самарской области сообщила, что мужчины похитили более 2 км участка магистрального нефтепровода. В результате АО "Самаранефтегаз" был причинен крупный ущерб. Суд приговорил Дмитриева к году и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Горина - к двум годам условно.

Как выяснилось из приговора суда, Дмитриев возглавляет ООО "Трест Прайд" - фирма занимается производством металлоконструкций.

"Осознавая выгодность и эффективность совершения преступлений в сфере собственности, обладая познаниями в сфере демонтажа нефтегазовых трубопроводов, имея умысел на незаконное обогащение за счет совершения тяжкого преступления, действуя с корыстной целью, решил совершить тайное хищение нефтегазового трубопровода, принадлежащего АО "Самаранефтегаз", то есть совершить кражу в особо крупном размере и похищенную часть трубопровода обратить в свою пользу, с последующей его продажей третьим лицам", - следует из материалов суда.

Для этого он подговорил старшего мастера в АО "Самаранефтегаз" ЦЭРТ-2 Владислава Горина.

"Они распределили между собой преступные роли, согласно которым Дмитриев должен был составить договор купли-продажи трубного лома, указав, как покупателя ООО "Трест Прайд" и направить запрос в филиал АО "Транснефть-Приволга" Бугурусланское РНУ с целью получения разрешения о производстве демонтажа трубопровода и сокрытия своих преступных намерений, придав вид гражданско-правовых отношений, а также отыскать лиц, не осведомленных о преступном характере действий группы, которые будут оказывать услуги по демонтажу", - сообщается в судебных документах.

В итоге с помощью спецтехники трубопровод был частично извлечен из грунта и поделен на фракции. Общая длина приготовленного к краже составляла 2245,53 м на общую сумму 3,2 млн рублей. Материалы были частично вывезены. Но 27 ноября похитителей задержали силовики на месте преступления. Приговор вступил в силу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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