Бастрыкин заинтересовался самарским делом с участием пассажирского автобуса, который врезался в столб

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленинском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, накануне, 11 февраля, в 14:00 микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший по маршруту № 397, врезался в световую опору в районе дома № 187 по ул. Галактионовской. Пострадали пять пассажиров.
По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.