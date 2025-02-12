Бастрыкин заинтересовался самарским делом с участием пассажирского автобуса, который врезался в столб

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Ленинском районе Самары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, накануне, 11 февраля, в 14:00 микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший по маршруту № 397, врезался в световую опору в районе дома № 187 по ул. Галактионовской. Пострадали пять пассажиров.

По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.