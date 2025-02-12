Соцконтракт помог многодетной матери из Самары начать производство изделий из плетеной лозы

Одной из самых востребованных мер государственной поддержки у жителей Самарской области является социальный контракт. В 2024 г. в рамках национального проекта "Демография" почти 6 тыс. жителей региона оформили соцконтракты, причем самым популярным направлением было и остается открытие своего дела. Начиная с этого года оказание данного вида государственной помощи будет продолжено в рамках нового нацпроекта "Семья".
Приоритет при заключении социального контракта будут иметь многодетные семьи с небольшими доходами. Одной из тех, кто уже ощутил все преимущества весомой государственной поддержки, стала многодетная мама из Самары Татьяна Манукян. Она открыла свою мастерскую "Пчелкин дом".
У Татьяны трое детей, младшему сыну сейчас три с половиной года. Когда декретный отпуск подходил к концу, женщина поняла, что хочет больше времени проводить с детьми. Прежнее место работы, к сожалению, такой возможности не давало. И тогда она решила начать свое дело. Увлечение по созданию различных изделий из бумажной лозы благодаря соцконтракту удалось монетизировать. Теперь творческое занятие многодетной маме приносит прибыль. Оформить соцконтракт помогли специалисты управления соцзащиты по месту жительства.
"Можно абсолютно всему научиться, если немножко терпения иметь, и много практиковаться. Плести из бумажной лозы у меня тоже не сразу все получалось, но потом с каждым разом стало получаться все лучше и лучше. Я рекомендую заняться плетением особенно тем, кто хочет справиться со стрессом, очень хорошо помогает, — говорит Татьяна. — Чтобы получить соцконтракт оформила заявление на портале Госуслуг, составление бизнес-плана показалось мне достаточно интересным и полезным для составления стратегии развития бизнеса".
Татьяна прошла обучение и сейчас мастерит всевозможные предметы интерьера. В скором времени собирается освоить плетение мебели. Она сама делает лозу из обычной бумаги, сама придумывает и чертит схемы будущих изделий. "Уютные" плетеные изделия пользуются спросом — их берут и на подарки, и для украшения собственного дома. Доход семьи существенно повысился.
В Красноглинском районе Самары соцконтракты для повышения доходов семьи только за последние месяцы заключили несколько десятков человек. "К нам за соцконтрактом приходят разные люди с самыми разными запросами и направлениями — кто-то плетет из ротанга, кто-то работает по дереву. Есть и мастера ногтевого сервиса, парикмахеры. Все хотят, в основном, открыть свое дело, повысить доход. Мы помогаем с оформлением необходимых документов", — рассказывает Дарья Мочальникова, инспектор первой категории Главного управления соцзащиты населения Самарского округа (Красноглинский район).
В 2025 г. оказание государственной помощи в виде социального контракта продолжается. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей. Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей, неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!