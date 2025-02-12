Соцконтракт помог многодетной матери из Самары начать производство изделий из плетеной лозы

Одной из самых востребованных мер государственной поддержки у жителей Самарской области является социальный контракт. В 2024 г. в рамках национального проекта "Демография" почти 6 тыс. жителей региона оформили соцконтракты, причем самым популярным направлением было и остается открытие своего дела. Начиная с этого года оказание данного вида государственной помощи будет продолжено в рамках нового нацпроекта "Семья".

Приоритет при заключении социального контракта будут иметь многодетные семьи с небольшими доходами. Одной из тех, кто уже ощутил все преимущества весомой государственной поддержки, стала многодетная мама из Самары Татьяна Манукян. Она открыла свою мастерскую "Пчелкин дом".

У Татьяны трое детей, младшему сыну сейчас три с половиной года. Когда декретный отпуск подходил к концу, женщина поняла, что хочет больше времени проводить с детьми. Прежнее место работы, к сожалению, такой возможности не давало. И тогда она решила начать свое дело. Увлечение по созданию различных изделий из бумажной лозы благодаря соцконтракту удалось монетизировать. Теперь творческое занятие многодетной маме приносит прибыль. Оформить соцконтракт помогли специалисты управления соцзащиты по месту жительства.

"Можно абсолютно всему научиться, если немножко терпения иметь, и много практиковаться. Плести из бумажной лозы у меня тоже не сразу все получалось, но потом с каждым разом стало получаться все лучше и лучше. Я рекомендую заняться плетением особенно тем, кто хочет справиться со стрессом, очень хорошо помогает, — говорит Татьяна. — Чтобы получить соцконтракт оформила заявление на портале Госуслуг, составление бизнес-плана показалось мне достаточно интересным и полезным для составления стратегии развития бизнеса".

Татьяна прошла обучение и сейчас мастерит всевозможные предметы интерьера. В скором времени собирается освоить плетение мебели. Она сама делает лозу из обычной бумаги, сама придумывает и чертит схемы будущих изделий. "Уютные" плетеные изделия пользуются спросом — их берут и на подарки, и для украшения собственного дома. Доход семьи существенно повысился.

В Красноглинском районе Самары соцконтракты для повышения доходов семьи только за последние месяцы заключили несколько десятков человек. "К нам за соцконтрактом приходят разные люди с самыми разными запросами и направлениями — кто-то плетет из ротанга, кто-то работает по дереву. Есть и мастера ногтевого сервиса, парикмахеры. Все хотят, в основном, открыть свое дело, повысить доход. Мы помогаем с оформлением необходимых документов", — рассказывает Дарья Мочальникова, инспектор первой категории Главного управления соцзащиты населения Самарского округа (Красноглинский район).

В 2025 г. оказание государственной помощи в виде социального контракта продолжается. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей. Необходимость сохранения всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей, неоднократно отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.