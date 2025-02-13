16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый 10-й россиянин в поиске второй половинки рассчитывает на помощь мамы — исследование ВСК и Familia Лизинговая компания CARCADE активно развивает своё присутствие в Орловской области "Росгосстрах" и ВТБ: спрос на стоматологические услуги продолжает расти "Росгосстрах" назвал три самых крупных страховых случая с туристами в 2024 году НОВИКОМ в 28 раз увеличил сумму выдач дальневосточной ипотеки

Финансы Экономика и бизнес

Каждый 10-й россиянин в поиске второй половинки рассчитывает на помощь мамы — исследование ВСК и Familia

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Накануне Дня всех влюбленных Страховой Дом ВСК и сеть офф-прайс магазинов Familia узнали у россиян, как они начинают романтические отношения, как планируют праздновать 14 февраля и составили антирейтинг нелепых подарков ко Дню влюбленных.

По оценкам Страхового Дома ВСК, более половины россиян — 52% — испытывают чувство влюбленности. При этом более 63% опрошенных признались, что познакомились со своей второй половиной онлайн (в соцсетях). Еще 15% отметили сайты знакомств, 12% — встретились в общей компании, 7% — на работе. По мнению россиян лучшим способом найти любовь является общение в интернете (35%). Также среди популярных вариантов — бары, рестораны и концерты (26%), работа и учеба (19%). А минимум 11% опрошенных до сих пор полагаются на помощь родителей в поиске второй половины.

День Святого Валентина оказался одним из самых популярных в стране праздников — его собираются отмечать минимум 44% опрошенных. Из них 27% планируют романтический вечер дома, 25% вечер в ресторане, 16% поход в кино или театр, 11% — путешествие. 25% россиян не будут праздновать День всех влюбленных.

По данным исследования сети офф-прайс магазинов Familia, ожидания россиян относительно подарков на День Святого Валентина часто не совпадают с реальностью. Так, 35% женщин ждут от избранника гаджеты, 18% — украшения, 11% — косметику и парфюмерию, 10% согласны и на цветы или сладости. Вместо этого они часто получают "нелепые" подарки. В их число вошли: наборы для душа (аромасвечи, гели для душа и пр.) (от такого презента отказались бы 68% россиянок), экстремальные подарки (прыжок с парашютом, полет в аэротрубе и т. д.) (35%), цветы в горшке (31%), мягкие игрушки (18%), нижнее белье не по размеру (13%), гаджеты для уборки и готовки (10%), подарки с намеком, вроде абонемента в фитнес (9%).

Женщины также не всегда угадывают желания своих партнеров. 35% мужчин в нашей стране предпочли бы получить в подарок что-то связанное с хобби, 15% — хороший алкоголь, 13% билеты на спортивный матч, 12% — гаджет. Еще 15% мужчин даже не рассчитывают получить подарок от своей половинки. Остальные назвали в числе нежелательных, но популярных подарков, одежду и аксессуары с символикой праздника (38%), одежду, кружки и пр. с фотопечатью (27%), подарочные наборы из супермаркета (15%), дезодоранты, носки и пр. типичные "мужские" подарки (11%), совместные фото в рамке (7%).

В ВСК посчитали, что женщины планируют потратить на подарок на 14 февраля от 2 до 5 тысяч рублей, а мужчины — 5-10 тыс. рублей. Самые щедрые мужчины проживают в Краснодарском крае (планируемый средний чек подарка 13 тыс. рублей), Югре (13 тыс. рублей), Тюменская область (11 тыс. рублей), Татарстан (11 тыс. рублей). Самые экономные находятся во Владивостоке (4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (7 тыс. рублей), Москве (8 тыс. рублей).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2