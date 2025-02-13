Автомобилистку из Тольятти будут судить за сбитого велосипедиста

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 56-летней автомобилистки, участвовавшей в ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. на пересечении ул. Дзержинского и Южного шоссе женщина на Lada Granta при повороте сбила велосипедиста. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.