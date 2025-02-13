Автомобилистку из Тольятти будут судить за сбитого велосипедиста

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В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 56-летней автомобилистки, участвовавшей в ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.