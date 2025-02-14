На третий сбор к "Крыльям" присоединятся шесть молодых футболистов

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В распоряжении тренерского штаба "Крыльев" на третьем сборе будет 31 футболист. Он продлится до 27 февраля.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"