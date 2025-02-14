На третий сбор к "Крыльям" присоединятся шесть молодых футболистов

В распоряжении тренерского штаба "Крыльев" на третьем сборе будет 31 футболист. Он продлится до 27 февраля.
Вместе с основной командой продолжат тренироваться шесть молодых футболистов Илья Грибакин, Иван Бобер, Павел Попов, Владимир Игнатенко, Николай Максимов и Михаил Недоспасов.
Нападающий Егор Карпицкий продолжит подготовку вместе с саратовским "Соколом".
После сбора "Крылья" отправятся в Краснодар на матч 19 тура МИР РПЛ.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.