Национальный центр "Россия" подвел итоги первых 100 дней работы

За первые 100 дней работы в Национальном центре "Россия" было проведено свыше 150 мероприятий. Экскурсии Национального центра посетили более 5 тыс. организованных групп. В работе НЦ гостям помогали более чем 450 волонтеров.
"Мы стараемся сделать Национальный центр "Россия" местом силы для тех, кто влюблен в нашу страну. Чтобы гости всех возрастов могли больше узнать о России, ее традициях и достижениях. Все события, которые проходят у нас - от Международного симпозиума "Создавая будущее" до культурных и образовательных мероприятий, - созданы, чтобы объединять людей, их стремления и идеи. Все вместе мы создаем будущее России", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Одним из ключевых событий стал Международный симпозиум "Создавая будущее". Он стал первым мероприятием, проведенным в НЦ "Россия", и объединил более 6 тыс. участников из 101 страны, включая представителей органов власти, бизнеса, науки и креативных индустрий. Участники обсудили вопросы многовекторного развития, технологических трендов и стратегий будущего. В рамках Симпозиума также открылась выставка "Наследие для будущего", где было представлено более чем 250 произведений молодых художников из стран БРИКС.
В преддверии Нового года Национальный центр "Россия" представил праздничную программу. Одним из ключевых событий стал балет "Щелкунчик", в котором использовались мультимедийные технологии. Спектакль за пять дней посетило почти 8 тыс. зрителей, которые увидели сочетание классической хореографии и современных сценических решений. Так, вместо статических элементов на сцене были использованы декорации, созданные с использованием инновационных технологий.
Национальный центр стал площадкой для множества других концертных программ. В их числе - мультимедийный концерт "Артемьев. Связь времен", посвященный творчеству пионера российской электронной музыки Эдуарда Артемьева, симфонический концерт-презентация академической музыки "Шостаковичи и Стравинские", музыкальный спектакль "Симфония жизни" Вероники Кожухаровой и Хироко Иноуэ, а также музыкальный марафон радиостанции "Гордость" и финал проекта "Голос поэта", объединивший классическую русскую поэзию и современную музыку.
В числе ярких событий - спектакль "Сестры". Он посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции. В основу постановки легли документальные монологи женщин, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души. Сценарий документального спектакля написан фронтовым документалистом, поэтом Олесей Шигиной.
На площадке Национального центра "Россия" проходили важные деловые мероприятия. Среди них - серия открытых диалогов "100 вопросов о будущем России". Она посвящена национальным целям развития страны на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 года. Участниками встреч стали руководители и представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, региональные спикеры, члены бизнес-сообщества, общественных организаций и ассоциаций, эксперты в различных сферах.
НЦ "Россия" представил новый образовательный формат - подкаст "Говорит Россия", в котором обсуждаются вопросы будущего медицины, науки и технологий. В первом выпуске ведущая радио "Комсомольская правда" Анжелика Кирьян провела интервью с доктором биологических наук, профессором МГУ Вячеславом Дубыниным. В число ключевых тем выпуска вошли вопросы изучения человеческого мозга и перспективы, которые открываются перед учеными. Ведущая и эксперт также затронули вопросы планирования будущего.
В начале марта в центре откроются новые экспозиции: проект "Путешествие по России" и выставка, посвященная русской архитектуре.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!