Национальный центр "Россия" подвел итоги первых 100 дней работы

За первые 100 дней работы в Национальном центре "Россия" было проведено свыше 150 мероприятий. Экскурсии Национального центра посетили более 5 тыс. организованных групп. В работе НЦ гостям помогали более чем 450 волонтеров.

"Мы стараемся сделать Национальный центр "Россия" местом силы для тех, кто влюблен в нашу страну. Чтобы гости всех возрастов могли больше узнать о России, ее традициях и достижениях. Все события, которые проходят у нас - от Международного симпозиума "Создавая будущее" до культурных и образовательных мероприятий, - созданы, чтобы объединять людей, их стремления и идеи. Все вместе мы создаем будущее России", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Одним из ключевых событий стал Международный симпозиум "Создавая будущее". Он стал первым мероприятием, проведенным в НЦ "Россия", и объединил более 6 тыс. участников из 101 страны, включая представителей органов власти, бизнеса, науки и креативных индустрий. Участники обсудили вопросы многовекторного развития, технологических трендов и стратегий будущего. В рамках Симпозиума также открылась выставка "Наследие для будущего", где было представлено более чем 250 произведений молодых художников из стран БРИКС.

В преддверии Нового года Национальный центр "Россия" представил праздничную программу. Одним из ключевых событий стал балет "Щелкунчик", в котором использовались мультимедийные технологии. Спектакль за пять дней посетило почти 8 тыс. зрителей, которые увидели сочетание классической хореографии и современных сценических решений. Так, вместо статических элементов на сцене были использованы декорации, созданные с использованием инновационных технологий.

Национальный центр стал площадкой для множества других концертных программ. В их числе - мультимедийный концерт "Артемьев. Связь времен", посвященный творчеству пионера российской электронной музыки Эдуарда Артемьева, симфонический концерт-презентация академической музыки "Шостаковичи и Стравинские", музыкальный спектакль "Симфония жизни" Вероники Кожухаровой и Хироко Иноуэ, а также музыкальный марафон радиостанции "Гордость" и финал проекта "Голос поэта", объединивший классическую русскую поэзию и современную музыку.

В числе ярких событий - спектакль "Сестры". Он посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции. В основу постановки легли документальные монологи женщин, чьи истории вдохновляют и трогают до глубины души. Сценарий документального спектакля написан фронтовым документалистом, поэтом Олесей Шигиной.

На площадке Национального центра "Россия" проходили важные деловые мероприятия. Среди них - серия открытых диалогов "100 вопросов о будущем России". Она посвящена национальным целям развития страны на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 года. Участниками встреч стали руководители и представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, региональные спикеры, члены бизнес-сообщества, общественных организаций и ассоциаций, эксперты в различных сферах.

НЦ "Россия" представил новый образовательный формат - подкаст "Говорит Россия", в котором обсуждаются вопросы будущего медицины, науки и технологий. В первом выпуске ведущая радио "Комсомольская правда" Анжелика Кирьян провела интервью с доктором биологических наук, профессором МГУ Вячеславом Дубыниным. В число ключевых тем выпуска вошли вопросы изучения человеческого мозга и перспективы, которые открываются перед учеными. Ведущая и эксперт также затронули вопросы планирования будущего.

В начале марта в центре откроются новые экспозиции: проект "Путешествие по России" и выставка, посвященная русской архитектуре.