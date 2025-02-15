Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев выйдет на поле не раньше апреля

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев восстановится после травмы не раньше апреля. Об этом главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин сообщил в эфире "Матч ТВ".
Напомним, голкипер получил травму, когда отражал пенальти в матче 16-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" (2:1).
"Ломаев не раньше апреля выйдет, сейчас он восстанавливается после операции, которую он сделал уже после сезона, по‑моему, в районе 10 декабря. Так как нам на этом сборе нужны будут четыре полноценных вратаря, мы голкипера нашей второй команды [Михаила] Недоспасова дополнительно вызвали", — сказал Осинькин.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.