Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев выйдет на поле не раньше апреля

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев восстановится после травмы не раньше апреля. Об этом главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин сообщил в эфире "Матч ТВ".

Напомним, голкипер получил травму, когда отражал пенальти в матче 16-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" (2:1).

"Ломаев не раньше апреля выйдет, сейчас он восстанавливается после операции, которую он сделал уже после сезона, по‑моему, в районе 10 декабря. Так как нам на этом сборе нужны будут четыре полноценных вратаря, мы голкипера нашей второй команды [Михаила] Недоспасова дополнительно вызвали", — сказал Осинькин.