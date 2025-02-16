"Крылья Советов" победили "Кызыл-Жар" — 1:0

В воскресенье, 16 февраля, в рамках третьих учебно-тренировочных сборов самарские "Крылья Советов" обыграли петропавловский "Кызыл-Жар" — 1:0.
Единственный и победный мяч команда Игоря Осинькина забила на 39 минуте. Иванисеня со своей половины поля отдает пас, Шитов убегает по флангу и простреливает точно на Бабаева.
Следующий контрольный матч "Крылья Советов" проведут 16 февраля, в 18:00, против "Тобола" (Костанай).
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.