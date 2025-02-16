"Крылья Советов" разгромили "Тобол" из Казахстана

В воскресенье, 16 февраля, в турецком Белеке "Крылья Советов" провели второй контрольный матч — с с.
Волжане разгромили соперника — 0:3. Голы забили Олейников на 20 минуте, Шитов — на 83 минуте и Бобер — на 90 минуте.
Следующую игру "Крылья" проведут 22 февраля с ПФК ЦСКА.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.