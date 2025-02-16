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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Тобол" из Казахстана

БЕЛЕК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 февраля, в турецком Белеке "Крылья Советов" провели второй контрольный матч — с с.

Фото: pfcks.ru

Волжане разгромили соперника — 0:3. Голы забили Олейников на 20 минуте, Шитов — на 83 минуте и Бобер — на 90 минуте.

Следующую игру "Крылья" проведут 22 февраля с ПФК ЦСКА.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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