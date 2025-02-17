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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдет интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 февраля, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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