"Матч ТВ": гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев покинет пост на этой неделе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев покинет клуб не позже текущей недели, сообщает "Матч ТВ".

"Решение об уходе Андреева принято, оно будет утверждено на совете директоров футбольного клуба в ближайшие дни", — сказал источник издания.

При этом в декабре "Матч ТВ" сообщал, что гендиректором самарского клуба станет коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер‑Абрамян.