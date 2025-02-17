"Матч ТВ": гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев покинет пост на этой неделе

Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев покинет клуб не позже текущей недели, сообщает "Матч ТВ".
"Решение об уходе Андреева принято, оно будет утверждено на совете директоров футбольного клуба в ближайшие дни", — сказал источник издания.
При этом в декабре "Матч ТВ" сообщал, что гендиректором самарского клуба станет коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер‑Абрамян.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.