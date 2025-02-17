"Крылья Советов" арендуют Зиньковского и Гагнидзе

Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов" на сборе в Турции, где работает по индивидуальной программе. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник.
Ранее инсайдерские Телеграм-каналы сообщали, что "Крылья" также арендуют Зиньковского и 21-летнего полузащитника молодежной сборной Грузии и московского "Динамо" Луку Гагнидзе.
При этом соглашения по обоим футболистам не предусматривает опции выкупа, а
"Крылья" будут платить 50% от их зарплат.
Зиньковский играл за самарский клуб с 2019 по 2022 годы, он провел 117 матчей и забил 17 мячей. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за "Спартак" и отдал три голевые передачи.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.