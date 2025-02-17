"Крылья Советов" арендуют Зиньковского и Гагнидзе

Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов" на сборе в Турции, где работает по индивидуальной программе. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник.

Ранее инсайдерские Телеграм-каналы сообщали, что "Крылья" также арендуют Зиньковского и 21-летнего полузащитника молодежной сборной Грузии и московского "Динамо" Луку Гагнидзе.

При этом соглашения по обоим футболистам не предусматривает опции выкупа, а

"Крылья" будут платить 50% от их зарплат.

Зиньковский играл за самарский клуб с 2019 по 2022 годы, он провел 117 матчей и забил 17 мячей. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за "Спартак" и отдал три голевые передачи.