В Самарском театре оперы и балета покажут оперу "Травиата"

28 февраля в 18:30 на сцене "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Травиата" (12+) Джузеппе Верди.
Сделав главной героиней оперы женщину, отвергнутую обществом ("травиата" — по-итальянски "падшая"), композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты. Горячее сочувствие к судьбе куртизанки, осуждение лицемерия общественных нравов, изображение на оперной сцене событий современной жизни — все это нарушало традиции музыкального театра и стало главной причиной провала оперы в 1853 году.
Несмотря на неудачную премьеру, Верди верил в блистательное будущее своей оперы. И действительно, поставленная в Венеции через год, "Травиата" имела оглушительный успех. Спустя некоторое время эта опера стала одной из самых знаменитых в репертуаре музыкального театра и обошла сцены лучших театров мира.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.