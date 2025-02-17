16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском театре оперы и балета покажут оперу "Травиата" Самарцев пригласили послушать оперу "Сон в летнюю ночь" Самарцев пригласили на оперу "Аида" "Транспорт будущего" продолжит поддерживать Тольяттинский театр кукол В самарском театре оперы и балета состоялась премьера спектакля "Метель"

Театр Культура

В Самарском театре оперы и балета покажут оперу "Травиата"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

28 февраля в 18:30 на сцене "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Травиата" (12+) Джузеппе Верди.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Сделав главной героиней оперы женщину, отвергнутую обществом ("травиата" — по-итальянски "падшая"), композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты. Горячее сочувствие к судьбе куртизанки, осуждение лицемерия общественных нравов, изображение на оперной сцене событий современной жизни — все это нарушало традиции музыкального театра и стало главной причиной провала оперы в 1853 году.

Несмотря на неудачную премьеру, Верди верил в блистательное будущее своей оперы. И действительно, поставленная в Венеции через год, "Травиата" имела оглушительный успех. Спустя некоторое время эта опера стала одной из самых знаменитых в репертуаре музыкального театра и обошла сцены лучших театров мира.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2