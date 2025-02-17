В Самарском театре оперы и балета покажут оперу "Травиата"

28 февраля в 18:30 на сцене "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Травиата" (12+) Джузеппе Верди.

Сделав главной героиней оперы женщину, отвергнутую обществом ("травиата" — по-итальянски "падшая"), композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты. Горячее сочувствие к судьбе куртизанки, осуждение лицемерия общественных нравов, изображение на оперной сцене событий современной жизни — все это нарушало традиции музыкального театра и стало главной причиной провала оперы в 1853 году.

Несмотря на неудачную премьеру, Верди верил в блистательное будущее своей оперы. И действительно, поставленная в Венеции через год, "Травиата" имела оглушительный успех. Спустя некоторое время эта опера стала одной из самых знаменитых в репертуаре музыкального театра и обошла сцены лучших театров мира.