16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг управляющей компании из Новокуйбышевска перед "ЭнергосбыТ Плюс" превысил 150 млн рублей В Самаре планируют продлить бульвар на ул. Чернореченской до ул. Клинической Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации "Без метро нам нельзя": эксперты обсудили будущее самарского транспорта Компания "Т Плюс" напомнила о правилах безопасности вблизи энергообъектов

ЖКХ и благоустройство Общество

Долг управляющей компании из Новокуйбышевска перед "ЭнергосбыТ Плюс" превысил 150 млн рублей

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обратил внимание на ухудшение платёжной дисциплины управляющая компания "ЖУК" в Новокуйбышевске. Начиная с ноября прошлого года крупнейшая организация города, обслуживающая более 260 многоквартирных жилых домов, накопила задолженность за полученную тепловую энергию свыше 150 млн рублей.

 Данные финансовые средства необходимы для обслуживания оборудования, закупки топлива и расходных материалов, а также оплаты работ персонала и подрядных организаций. Поэтому "ЭнергосбыТ Плюс" использует все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе взыскание через суд, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.
 

На данный момент вся задолженность УК "ЖУК" перед энергетиками рассматривается в арбитражном суде Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2