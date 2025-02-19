Мошенники похитили 2 млн рублей наличными у самарской пенсионерки, не доверяющей услугам банков

Очередное уголовное дело возбудили в отношении мошенников, обманывающих жителей на крупные суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

79-летней жительнице Самарской области несколько дней подряд на сотовый звонили незнакомцы, убеждая ее перевести на "безопасный счет" деньги, хранящиеся на электронных счетах. В ответ на это пенсионерка рассказала, что услугами банков не пользуется, поскольку опасается мошенников, а всю наличность хранит дома.

Легенда преступников мгновенно изменилась — женщине позвонил сотрудник "правоохранительных органов" и внушил, что деньги необходимо сдать на проверку, так как они, скорее всего, являются фальшивыми.

По указанию незнакомца женщина вынесла курьеру все имеющиеся дома деньги — свои и родственников, и получила в обмен бумагу с неразборчивым текстом и множеством синих "печатей".

Лишь спустя время, после того, как родственники узнали об "обмене" и не нашли дома 2 248 000 рублей, женщина осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы. Поняв, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.