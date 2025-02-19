16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" подписали Антона Зиньковского и Луку Гагнидзе "Акрон" в последние минуты матча обыграл "Ростов" Заместителем гендиректора "Крыльев" назначен Руслан Пименов Гендиректором "Крыльев Советов" назначен Роберт Тер-Абрамян "Крылья Советов" арендуют Зиньковского и Гагнидзе

Футбол Спорт

"Крылья" подписали Антона Зиньковского и Луку Гагнидзе

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Крылья Советов" достигли договоренностей со "Спартаком" и "Динамо". Футболисты перешли в самарский клуб, сообщает пресс-служба ФК.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Спартак" согласовали условия аренды 28-летнего полузащитника Антона Зиньковского. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "Спартак", где отдал три результативные передачи.

Полузащитник выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами.

Также были достигнуты договоренности с московским "Динамо" о переходе полузащитника Луки Гагнидзе на правах аренды до конца сезона 24/25. В нашем клубе футболист будет выступать под 34 номером.

В текущем сезоне на его счету 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 передачу. Гагнидзе имеет опыт выступления за национальные сборные Грузии.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
Всего проголосовало: 804
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2