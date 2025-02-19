"Крылья" подписали Антона Зиньковского и Луку Гагнидзе

"Крылья Советов" достигли договоренностей со "Спартаком" и "Динамо". Футболисты перешли в самарский клуб, сообщает пресс-служба ФК.
"Крылья Советов" и "Спартак" согласовали условия аренды 28-летнего полузащитника Антона Зиньковского. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "Спартак", где отдал три результативные передачи.
Полузащитник выступал за "Крылья Советов" с 2019 по 2022 год. Он провел за команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами.
Также были достигнуты договоренности с московским "Динамо" о переходе полузащитника Луки Гагнидзе на правах аренды до конца сезона 24/25. В нашем клубе футболист будет выступать под 34 номером.
В текущем сезоне на его счету 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 передачу. Гагнидзе имеет опыт выступления за национальные сборные Грузии.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.