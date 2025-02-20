Анжела Акопян: "Быть ученым престижно"

Технологическое лидерство как национальная задача требует усиления роли науки в развитии страны. Но представить создание инноваций без молодежи, способной генерировать новые идеи, невозможно. Однако выпускники вузов в большинстве своем стремятся сразу после получения диплома занять должность специалиста в какой-либо компании, а не проводить дни и ночи в лаборатории или за ноутбуком в университетских стенах. Способствуют этому не в последнюю очередь стереотипы о том, что быть научным сотрудником скучно, непрестижно и недоходно. Аспирантка, старший педагог дополнительного образования Дома научной коллаборации Самарского политеха Анжела Акопян в своем интервью Волга Ньюс полностью разубеждает в этом.

- С чего вы начинали свой путь в науку?

- Я из семьи ученых: дедушка - доктор философских наук, профессор, мама - кандидат экономических. Но, сколько себя помню школьницей, я хотела стать не ученым, а врачом. Меня увлекала биология, медицина, и, если бы мне кто-то сказал, что я буду заниматься инженерной наукой, я бы, наверное, не поверила.

После 11 класса я поступала в Самарский государственный медицинский университет на специальность "Лечебное дело" по баллам ЕГЭ. Однако там был очень высокий конкурс, и в первой волне мое имя в списках значилось в четвертой сотне, а мест - всего 218. Параллельно я подавала документы в Самарский политех на "Биотехнологии", и оригиналы оставила там, туда и пошла. Правда, перевелась на другой факультет и училась (не удивляйтесь!) три года по специальности "Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов". Одновременно получала второе высшее образование в Самарском государственном экономическом университете. И вот его я довела до конца, окончила специалитет с красным дипломом в 2015 году по профилю "Менеджмент организации".

Была возможность устроиться на хорошую должность с учетом инженерного бэкграунда, но мне хотелось учиться дальше. Я собиралась поступить в магистратуру в Политехе, но во время вступительных испытаний серьезно заболела. В Самарском университете имени Королева экзамены принимали позже, и туда я успела, успешно сдала.

Знание механики мне пригодилось на направлении "Системы управления движением и навигация". Там я не училась на отлично, в дипломе есть, не скрою, и тройки, но активно начала заниматься научной деятельностью, в частности, написала две совместные статьи для журналов Scopus (наличие публикаций на площадке международной наукометрической базы - один из значимых критериев, который повышает авторитет ученого в научном мире. - Прим. Волга Ньюс). Участвовала в научно-технических конференциях и предметных конкурсах, выигрывала с разработками. А когда окончила, решила, как говорила наша куратор, "слезть с шеи" университета и пойти работать.

- Вопреки распространенному мнению, что молодые ученые должны оставаться в альма-матер?

- Это один из стереотипов, который мне удалось развеять. Действительно, если ты занимаешься фундаментальными исследованиями в области химии или физики, тебе, наверное, необходима университетская лаборатория. Но моя научная область - системный анализ, и без практики, без реальных проектов, к которым математические концепции можно применить, довольно сложно заниматься наукой.

- И все же вы оказались в числе политеховцев. Как?

- У меня был опыт преподавания в колледже, и в 2020 году я устроилась работать в Институт дополнительного образования Политеха. А спустя год решила поступить в аспирантуру на направление "Системный анализ". Занималась разработкой программного обеспечения и анализа требований и методов оптимизации, эти проекты послужили основой для развития темы кандидатской диссертации. Сейчас у меня четвертый год обучения, и интерес к науке нисколько не угас, я продолжаю писать статьи и участвовать в конференциях.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о своих исследованиях и об их применении.

- Системный анализ, несмотря на то, что связан со сложной математикой, - очень прикладная область. Методы многокритериальной оптимизации, которыми я занимаюсь, позволяют находить оптимальные решения при наличии большого числа разнородных факторов на любом предприятии, в любой организации. Моя задача - привести эти факторы к общей системе их учета, ранжирования, установления связи между ними, а затем, на основе созданной идеальной математической модели, - найти одно или несколько оптимальных решений в конкретной ситуации. Это может быть повышение эффективности производства, прогноз развития какого-то рынка в экономике или конкуренции в определенном сегменте.

Например, применяя подобные методики, можно оценивать функциональное состояние человека по снятым данным физиологических сигналов при различных воздействиях. Это помогает определить степень адаптации, например, спортсмена к нагрузкам и спланировать оптимальный тренировочный процесс. Когда человек выполняет норматив, мы не всегда можем внешне определить, испытывает ли он перегрузку, хотя известны и возникающие острые состояния, и травмы, и даже, к сожалению, внезапные смерти. Применить наш программно-аппаратный комплекс также можно для оценки параметров состояния специалистов экстремальных профессий - пожарных, спасателей.

Сейчас меня интересует использование метода на промышленных предприятиях. Так, для руководителя какого-то крупного производства может быть неочевидно, расход каких ресурсов стоит уменьшить, а каких увеличить для того, чтобы получить оптимальный результат. Благодаря системному анализу мы обозначаем для него определенные параметры эффективности, такие как выручка от продажи, выход продукции в натуральном объеме, количество работников, трудозатрат или штрафов за утилизацию отходов. Затем, учитывая их в определенной последовательности на основе собранных данных о функционировании установки или процесса, можно понять, что делать для получения нужного результата и какие существуют риски.

Кстати, за рубежом системный анализ не менее активно применяется для разработки технических требований к сложным техническим объектам, вычислительным системам, пользовательскому программному обеспечению - это еще одна область его использования.

- Получается, наука все-таки не должна быть в отрыве от реальных задач?

- Осмыслить связь между практическим применением навыков системного аналитика в научных разработках и их коммерческой реализации со стороны, наверное, непросто. В компании, где у меня основное место работы (в Политехе я - совместитель), я один из немногих специалистов с профильным дипломом (многие пришли из совершенно других профессий). Но все столкнулись с разработкой каких-либо программных продуктов, составлением требований или планированием процессов - мы имеем дело с высоконагруженными системами, предназначенными для непрерывной обработки больших объемов данных и большого количества запросов.

Исходя из собственного опыта, могу сделать вывод, что у молодого ученого есть два пути в науку, если он со студенческой скамьи выработал главный навык - решение нестандартных задач. Первый - окончить вуз крепким специалистом и сразу трудоустроиться на предприятие, на котором проходил, допустим, практику. В процессе работы он может столкнуться с определенными проблемами, которые требуют исследований. И он понимает: для того чтобы оптимально отрегулировать какую-то заводскую установку, ему нужно провести 10 тысяч циклов при разных параметрах, записать результаты, а потом сесть и подумать, как же ему совершенствовать процесс. Если этот человек достаточно инициативен, он придет в науку и станет учиться в магистратуре или аспирантуре, чтобы решить реальную производственную проблему без отрыва от производства.

Однако чаще всего молодежь приходит в науку сразу после получения диплома, оставаясь на кафедре. Но не следует идти по этому пути, не подумав, просто потому, что больше некуда податься, - это ошибочная стратегия. Я считаю, что какое-то время после университета нужно поработать по специальности и только после этого идти в аспирантуру.

Нужно пробовать свои силы, поскольку, будучи специалистом-теоретиком, очень сложно свои знания и навыки, на которые потрачено столько лет, потом как-то монетизировать. Когда приходишь к работодателю в 28 лет со степенью кандидата наук, но с чистой трудовой книжкой, где, кроме записи о работе инженером на кафедре, ничего нет, на тебя смотрят непонимающе.

- Может ли молодой ученый рассчитывать на достойный уровень оплаты своего труда?

- В каждой профессии, если учиться и интересоваться своей областью, хорошие деньги в любом случае можно получать. С точки зрения рынка труда ученый - это человек, который на высоком уровне умеет решать сложные нестандартные задачи. Быть ученым - престижно.

- А быть инженером?

- Это наилучший вариант, который только может быть. Вообще, у ученого есть три потенциальные ипостаси, которые он должен попробовать в себе реализовать. Первое - это профессионал в своей области, который работает с прикладными вещами. Вторая - непосредственно исследователь, открывающий что-то новое. Третья - передача опыта, ведь любые серьезные исследования невозможно выполнить в одиночку, нужно с кем-то советоваться, проводить эксперименты. Наука - это труд коллективный.