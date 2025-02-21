Самарские УК оштрафовали на 7 млн руб. за недобросовестное выполнение обязанностей

Управляющие компании Самары выплатят около 7 млн руб. штрафов за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Об этом доложил главе города Ивану Носкову врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Александр Боровков.

"В Самаре растет число жалоб на некачественную работу управляющих компаний и ТСЖ. Жители обращают внимание на отсутствие своевременной и качественной уборки придомовых территорий, очистки крыш и козырьков подъездов многоквартирных домов от снега и наледи, сбои в отоплении в квартирах и подтопления подвальных помещений. Рейды подтверждают, что замечания от жителей и контрольных органов обоснованы. Вместе с контролирующими органами — Государственной жилищной инспекцией, административными комиссиями районов — берем на контроль те компании, которые систематически получают замечания. Во дворах и домах Самары нужно наводить порядок!", — сказал глава Самары.

Александр Боровков отметил, что по каждому обращению жителей проводятся проверки на месте, в том числе запрашиваются документы. Совместно с районными администрациями Самары организуются совместные рейды. "За этот год нами оформлено порядка 40 протоколов и назначено штрафов на общую сумму около 7 млн рублей. Особое внимание управляющих компаний прошу обратить на содержание крыш и ликвидацию наледи, оперативное устранение коммунальных аварий в подвалах", — подчеркнул врио руководителя ГЖИ.