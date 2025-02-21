Тольяттинские полицейские поймали 19 мигрантов-нарушителей

В Тольятти полицейские провели миграционный рейд на территории Центрального района. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проверили документы более чем у 30 человек. В результате задержали 19 иностранцев, нарушивших правила въезда в РФ и незаконно работавших. Их работодателя также привлекут к ответственности.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.