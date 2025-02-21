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Финансы Экономика и бизнес

Эксперт CARCADE рассказал о текущем состоянии рынка лизинга в Забайкальском крае

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каковы перспективы рынка лизинга в Забайкальском крае и о каких подводных камнях важно знать предпринимателям? Об этом в интервью "Zabnews.ru" рассказал региональный менеджер по работе с ключевыми партнёрами лизинговой компании ООО "Каркаде" в Чите Дмитрий Толочков.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В ходе интервью представитель отметил, что несмотря на общую экономическую ситуацию, лизинг остаётся востребованным финансовым инструментом для бизнеса: он позволяет приобретать спецтехнику, транспорт и оборудование без значительных первоначальных вложений.

"В последние годы рынок лизинга в Забайкальском крае и по стране в целом демонстрирует стабильный рост. В регион приходит много новых игроков: как лизинговые компании, так и поставщики легкового и грузового транспорта, спецтехники и мототехники. Всё чаще заключаются договоры с более длительными сроками и гибкими условиями финансирования, учитывающими специфику работы предприятий в Забайкальском крае. Наблюдается также увеличение доли сделок с государственным участием, в рамках которых предоставляются субсидии на приобретение транспорта отечественного производства", — рассказал Дмитрий.

Эксперт обратил внимание на то, что лизинг — это полезный финансовый инструмент, но он требует внимательного подхода и понимания всех связанных с ним деталей. Поскольку рынок лизинговых услуг весьма разнообразен, необходимо тщательно выбирать компанию, учитывая её репутацию, предлагаемые условия и наличие положительных отзывов от клиентов и партнёров.

"Заключение лизинговых сделок требует внимательного подхода, поскольку ошибка может привести как к финансовым потерям, так и к другим неприятностям. Одной из наиболее частых является поверхностное ознакомление с условиями договора лизинга. Предприниматели могут пропустить важные моменты, касающиеся сроков, размеров платежей, штрафов за просрочку и других существенных деталей. Это может привести к неожиданным расходам и проблемам в будущем. Следующая ошибка — неправильная оценка финансовых возможностей. Иногда предприниматели переоценивают свои финансовые возможности и заключают договоры на слишком большие суммы или длительные сроки. Это может создать проблемы с выплатами в будущем, особенно если бизнес столкнётся с временными трудностями. Ну и наконец — это игнорирование скрытых комиссий и дополнительных расходов. Некоторые лизинговые компании включают в договоры различные комиссии и сборы, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Это могут быть комиссии за оформление документов, обслуживание и прочие услуги", — рассказал Дмитрий Толочков.

По словам эксперта, ключевым фактором, способствующим развитию лизинга в отдельных регионах, может стать специфика местной экономики. Например, Забайкальский край, являющийся крупнейшим золотодобывающим регионом России, представляет собой значительный рынок для лизинговых компаний. Золотодобыча — капиталоёмкая отрасль, требующая постоянного обновления техники и оборудования. С учётом сезонной деятельности возникает потребность в надёжном финансовом плече.

"В целом, успех будет принадлежать тем компаниям, которые смогут оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды, внедрять инновации и удовлетворять потребности своих клиентов. Наша компания в этом смысле твёрдо стоит на ногах, и мы всегда готовы помочь клиентам в решении финансовых вопросов", — подчеркнул в интервью региональный менеджер по работе с ключевыми партнёрами лизинговой компании CARCADE.

Реклама. ООО "Каркаде".

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