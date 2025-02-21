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Россельхозбанк запускает тариф "Студенческий" в рамках подписки Всё Своё

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запускает специальный тарифный план "Студенческий" в рамках подписки Всё Своё. Он предоставляет доступ к широкому спектру развлекательных и образовательных сервисов. Новое предложение разработано специально для молодёжной аудитории — студентов, являющихся держателями карт Банка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Подписчики тарифа, разработанного РСХБ, получают доступ к обширной медиатеке, включающей фильмы, телевизионные программы и сериалы, а также многомиллионную коллекцию музыкальных композиций. В пакет также вошли специальные условия на медицинские онлайн-консультации и образовательные курсы от ведущих учебных платформ.

Подключение и управление тарифным планом реализовано в мобильном приложении Россельхозбанка, где пользователи могут настроить автоматическое продление подписки для бесперебойного доступа к сервисам.

"Запуск студенческого тарифного плана — это важный шаг в развитии экосистемы Банка, отвечающий современным потребностям молодежной аудитории. Россельхозбанк активно работает со студенческой аудиторией и хорошо понимает её запросы. Мы видим, что современные студенты ценят удобство, многофункциональность и возможность получить все необходимые сервисы в одном окне, активно используют цифровые сервисы как для обучения, так и для досуга. Объединив востребованные услуги и лайфстайл-сервисы в одном тарифном плане, мы создаем дополнительную ценность для молодых клиентов, помогая им оптимизировать расходы и получить доступ к качественному контенту и образовательным ресурсам", — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

С 2021 года РСХБ развивает экоситему Своё — цифровую платформу, которая объединяет различные сервисы для удобства клиентов от финансовых услуг до поиска объектов сельского туризма и заказа фермерской продукции прямиком от небольших товаропроизводителей. Новый тарифный план дополняет существующую линейку подписки Все Своё и отражает стратегию Банка по развитию цифровых сервисов для различных клиентских сегментов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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