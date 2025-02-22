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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре перекроют участок ул. Венцека из-за реконструкции теплотрассы

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 февраля, в историческом центре Самары начнутся работы по реконструкции теплотрассы, проходящей по ул. Венцека, сообщает городской департамент транспорта.

С 05:00 24 февраля до 09:00 5 марта будет полностью перекрыта дорога в районе дома № 55 по ул. Венцека.

На время проведения работ автобусы маршрутов № 3, 5д, 11, 48д, 53, объезжая ремонтируемую теплотрассу, будут следовать по скорректированной схеме: по ул. Фрунзе — ул. Пионерской — ул. Галактионовской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях).

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