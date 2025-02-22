В Самаре перекроют участок ул. Венцека из-за реконструкции теплотрассы

В понедельник, 24 февраля, в историческом центре Самары начнутся работы по реконструкции теплотрассы, проходящей по ул. Венцека, сообщает городской департамент транспорта.
С 05:00 24 февраля до 09:00 5 марта будет полностью перекрыта дорога в районе дома № 55 по ул. Венцека.
На время проведения работ автобусы маршрутов № 3, 5д, 11, 48д, 53, объезжая ремонтируемую теплотрассу, будут следовать по скорректированной схеме: по ул. Фрунзе — ул. Пионерской — ул. Галактионовской и далее по своим маршрутам (в обоих направлениях).
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!