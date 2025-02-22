"Акрон" не удержал победу в матче с "Уралом" — 2:4

В субботу, 22 февраля, в Дубае, в рамках FONBET "Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" в контрольном матче проиграл екатеринбургскому "Уралу" — 2:4.
Игра проходила в закрытом режиме, без трансляций. После первого тайма подопечные Заура Тедеева выигрывали в матче — 2:1. Во втором тайме ситуация изменилась, и "шмели" забили три безответных мяча, как итог — 2:4.
Следующий матч тольяттинцы проведут 1 марта в Нижнем Новгороде. В рамках 19 тура чемпионата России "Акрон" сыграет с "Пари НН".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.