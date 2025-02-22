"Акрон" не удержал победу в матче с "Уралом" — 2:4

В субботу, 22 февраля, в Дубае, в рамках FONBET "Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" в контрольном матче проиграл екатеринбургскому "Уралу" — 2:4.

Игра проходила в закрытом режиме, без трансляций. После первого тайма подопечные Заура Тедеева выигрывали в матче — 2:1. Во втором тайме ситуация изменилась, и "шмели" забили три безответных мяча, как итог — 2:4.

Следующий матч тольяттинцы проведут 1 марта в Нижнем Новгороде. В рамках 19 тура чемпионата России "Акрон" сыграет с "Пари НН".