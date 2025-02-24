Тольяттинец хранил в гараже немаркированные сигареты на миллион рублей

В Тольятти полицейские задержали 39-летнего местного жителя с крупной партией контрафактных сигарет. Об этом сообщило ГУ МВД России по Самарской области.

скриншот с видео ГУ МВД по Самарской области

Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители осмотрели гараж тольяттинца на ул. Ботанической и нашли там более 11 тыс. пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок. Общая стоимость товара составила более 1 млн рублей. Мужчина пояснил, что приобрел сигареты у неизвестного через интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий").