Тольяттинец хранил в гараже немаркированные сигареты на миллион рублей

В Тольятти полицейские задержали 39-летнего местного жителя с крупной партией контрафактных сигарет. Об этом сообщило ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители осмотрели гараж тольяттинца на ул. Ботанической и нашли там более 11 тыс. пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок. Общая стоимость товара составила более 1 млн рублей. Мужчина пояснил, что приобрел сигареты у неизвестного через интернет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы