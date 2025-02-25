Работники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

В регионах присутствия предприятия молодые специалисты возложили цветы к памятникам и мемориалам воинам, павшим в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Мероприятия состоялись в Самаре, Саратове, Волгограде, Новокуйбышевске и Бугуруслане.
В преддверии праздника в офисе аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" были организованы две тематические выставки. "Хроники войны…" — авторская фотовыставка участника специальной военной операции, фотографа Олега Ракшина. На фотографиях — бойцы гвардейской Александрийской бригады. Кадры для фотопроекта Олег Ракшин снимает на передовой, где находится и сейчас. "Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — считает автор.
Еще одна выставка, представленная региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ), посвящена оружию как советского времени, в том числе Великой Отечественной войны, так и оружию, которое используется на СВО. Среди экспонатов — штурмовые винтовки разных модификаций, минометы и пулеметы, а также трофейное оружие.
На выставку были приглашены дети сотрудников предприятия. Каждый посетитель мог не просто увидеть образцы оружия, но и подержать в руках, сделать фотографии с экспонатами. На выставке была представлена и современная защитная экипировка, которую гости также могли примерить.
В феврале в аппарате управления и подразделениях Самарского РНУ состоялся сбор гуманитарной помощи, прежде всего предметов первой необходимости и продуктов питания, для жителей Курской области и воинских подразделений в зоне СВО. Реализация программы праздничных мероприятий продолжится в рамках волонтерских и благотворительных проектов АО "Транснефть - Приволга", посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????