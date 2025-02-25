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Общество

Работники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионах присутствия предприятия молодые специалисты возложили цветы к памятникам и мемориалам воинам, павшим в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Мероприятия состоялись в Самаре, Саратове, Волгограде, Новокуйбышевске и Бугуруслане.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В преддверии праздника в офисе аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" были организованы две тематические выставки. "Хроники войны…" — авторская фотовыставка участника специальной военной операции, фотографа Олега Ракшина. На фотографиях — бойцы гвардейской Александрийской бригады. Кадры для фотопроекта Олег Ракшин снимает на передовой, где находится и сейчас. "Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — считает автор.

Еще одна выставка, представленная региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ), посвящена оружию как советского времени, в том числе Великой Отечественной войны, так и оружию, которое используется на СВО. Среди экспонатов — штурмовые винтовки разных модификаций, минометы и пулеметы, а также трофейное оружие.

На выставку были приглашены дети сотрудников предприятия. Каждый посетитель мог не просто увидеть образцы оружия, но и подержать в руках, сделать фотографии с экспонатами. На выставке была представлена и современная защитная экипировка, которую гости также могли примерить.

В феврале в аппарате управления и подразделениях Самарского РНУ состоялся сбор гуманитарной помощи, прежде всего предметов первой необходимости и продуктов питания, для жителей Курской области и воинских подразделений в зоне СВО. Реализация программы праздничных мероприятий продолжится в рамках волонтерских и благотворительных проектов АО "Транснефть - Приволга", посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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