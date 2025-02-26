"Росгосстрах" и Автокод: 14% автомобилистов получили первую машину в подарок

53% россиян приобрели свой первый автомобиль на собственные сбережения, для 14% опрошенных машина стала подарком от близких, а 13% воспользовались потребительским кредитом. Об этом говорят результаты совместного исследования¹ СК "Росгосстрах" и Автокода.

Половина россиян приобрели первый автомобиль в возрасте от 18 до 25 лет. Треть респондентов купили машину в 26-35 лет, а каждый десятый — в 36-45 лет. Еще 5% опрошенных впервые сели за руль в 46-55 лет, причем половина из них стали автовладельцами в период с 2021 по 2025 год.

82% автомобилистов начинали водительский стаж на машине с пробегом, при этом в поисках первого автомобиля большинство (79%) ориентировались на стоимость. На втором месте оказалось техническое состояние авто (59%), а на третьем — бренд (48%)*. 39% автомобилистов отдали предпочтение марке Lada, а также "японцам" — Toyota (6%) и Nissan (4%). Также россияне начинали водить, купив "Москвич", Hyundai, ЗАЗ, Renault и Chevrolet, — каждую из этих марок выбрали по 3% респондентов*.

Каждому пятому россиянину первый автомобиль обошелся в сумму, эквивалентную $1-3 тыс**. 15% потратили более $20 тыс., а 14% — $3-5 тыс. Каждый десятый купил машину менее чем за $1 тыс., столько же опрошенных приобрели первое авто за $5-7 тыс.

Сегодня полис ОСАГО необходим всем автомобилистам, однако четверть опрошенных не оформляли полисы для своих первых машин: две трети из них приобрели авто с 1990 по 2000 год, когда автострахование не было обязательным. Примечательно, что в тот же период каждый пятый новоиспеченный автовладелец покупал полис каско. После того как страховка перестала быть добровольной, большинство водителей (76%) ограничивались оформлением ОСАГО при покупке первой машины.

С течением времени изменились и способы поиска автомобиля: если с 1990 по 2005 год машины находили в основном через знакомых (41%) или в газете "Из рук в руки" (26%), то позже россияне искали их на специализированных сайтах (54%) и в дилерских центрах (14%).

"Согласно данным нашего исследования, более половины респондентов обзавелись первым авто на собственные сбережения и не имеют обязательств перед банком страховать каско. В то же время при нынешнем уровне цен на запчасти ремонт повреждений — а для новичков вероятность попасть в ДТП по понятным причинам выше — может потребовать существенных расходов. Поэтому при выборе первой машины мы всегда рекомендуем начинающим автомобилистам обращать внимание на стоимость и доступность кузовных деталей для интересующей модели, а также включить в плановые затраты стоимость полиса каско, — говорит куратор направления каско в компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. — Сегодня в линейке нашей компании представлены программы добровольного страхования под различные потребности и финансовые возможности клиентов: от классического каско с полным покрытием и вариантов с "франшизой виновника", которая не взимается при аварии по чужой вине, до коробочных пакетов с ограниченным набором рисков".

* Вопрос предполагал множественный выбор ответов.

** Цены приведены в валюте для унификации, невозможной с учетом колебаний курса рубля на протяжении последних 40 лет

¹ Репрезентативный опрос проведен в феврале 2025 года среди граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.