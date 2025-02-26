"Солнце и ветер нас встретят!": в Тольятти прошёл Чемпионат России по зимним видам парусного спорта

Акватория Куйбышевского водохранилища в Тольятти в минувшие выходные стала местом захватывающих и ярких соревнований. Здесь прошли чемпионат России по парусным видам спорта, любительский марафон "Жигулёвское море" и фестиваль активного отдыха "ВьюгаФест". Официальным партнером мероприятия выступило ПАО "КуйбышевАзот".

С 19 по 23 февраля 124 спортсмена из более чем 30 городов страны боролись за чемпионские звания сразу в нескольких дисциплинах (сноукайтинг-курс-рейс, сноукайтинг-фристайл и сноувинг). На всероссийские старты в Тольятти съехались лучшие из лучших, как опытные профессионалы, так и любители различных возрастных категорий.

Для столь зрелищных и динамичных видов спорта погодные условия чем суровей, тем лучше. И тут спортсменам повезло: ветер дул с первого и до последнего дня, меняя интенсивность и направление, делая гонку еще более непредсказуемой и интересной. Участники буквально парили над ледовой равниной.

Прочное ледовое покрытие было присыпано свежим снегом, создавая идеальные условия для гонки. За четыре соревновательных дня судьям удалось провести 15 гонок, выявив очевидных лидеров во всех заявленных дисциплинах.

Курс-рейс — это динамичная гонка, в которой спортсмены проходили контрольные точки на короткой дистанции, используя специальное снаряжение и исключительно силу ветра. Участники демонстрировали не только мастерство, но и стратегическое мышление, стремясь пройти дистанцию за кратчайшее время с минимальным количеством штрафных очков.

Фристайл стал самой зрелищной дисциплиной Чемпионата России. Это молодое направление в сноукайтинге, где спортсмены, используя сноуборд или лыжи и кайт, выполняли акробатические элементы и прыжки на специальных фигурах.

Соревнования прошли в непосредственной близости от новой тольяттинской набережной. "Это настоящий подарок нам и зрителям, — поделилась Евгения Котлярова, председатель оргкомитета Чемпионата и Фестиваля (Ассоциация "Сила Ветра") — Зрители могут комфортно разместиться на трибунах, согреться в кафе, и все это в черте города — не надо далеко ехать, и прямо перед ними на льду разворачиваются захватывающие дух гонки, музыкальные шоу и показательные выступления. И все это на великолепном фоне Жигулевских гор".

Завершающим череду спортивных событий на набережной Автозаводского района стал фестиваль активного отдыха "ВьюгаФест". Велопарад, шоу моржей, скандинавская ходьба, забеги легкоатлетов — развлекательная программа по интересам, где каждый смог найти себе активность по душе.

Конечно, есть еще над чем поработать: например, нужно построить отдельное теплое помещение для спортсменов, необходимо помещение для инвентаря, тренировочный комплекс и прокат.

"В идеале хотелось бы, чтобы у нас в Тольятти на базе спортивной гавани был создан всероссийский Центр водных видов спорта, — говорит Евгения. — Ведь мы несем большой вклад в популяризацию спорта и туризма в Самарской области. Мы уже сейчас принимаем статусные соревнования уровня Кубка мира и Чемпионата. Мы на международном уровне говорим о том, что в России есть парусный спорт (зимой и летом), и, конечно, есть такой прекрасный город-курорт, как Тольятти, куда можно приехать зимой и летом. И здесь есть чем заняться".

Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот"

— Поддержка и развитие парусного спорта — важный социальный проект ПАО "КуйбышевАзот", где с особым трепетом и вниманием относятся к первым шагам наших юных яхтсменов и серьезным победам на международном уровне.

Для нашего предприятия партнерское участие в подобного рода мероприятиях — большая честь и значимый вклад в развитие спортивного и туристического потенциала Тольятти, который круглый год привлекает внимание любителей парусного спорта.

Мероприятие, прошедшее при поддержке ПАО "КуйбышевАзот", в очередной раз продемонстрировало социальные приоритеты предприятия, много лет назад взявшего курс на развитие и поддержку парусного спорта в Самарской области и сделавшего большой вклад в воспитание юных спортсменов.