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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" приняли участие в выездном совещании в Ленинском районе Самары

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском районе Самары состоялось выездное совещание по вопросам надёжности ресурсоснабжения, содержания внутриквартальных проездов и благоустройства прилегающей территории общеобразовательной школы № 148. В мероприятии приняли участие представители городского департамента образования, районной администрации, Самарского филиала "Т Плюс", Народного фронта, подрядных организаций.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Специалисты ведомств оценили параметры теплоснабжения учебного заведения. Благодаря комплексной замене квартальной муниципальной теплосети, выполненной "Т Плюс" в 2021 году, удалось улучшить качество отопления.

"За последние четыре года на сетях компании в этом районе было выявлено только одно повреждение. Причем дефект был зафиксирован тепловом вводе, который прежде был бесхозяйным. Энергетики оперативно заменили изношенный участок коммуникаций и рекомендовали администрации учебного заведения выполнить обязательные работы по герметизации внешней стены здания", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

В 2021 году в границах улиц Коммунистической, Дачной, Чернореченской и Клинической была выполнена замена одного километра квартальной теплосети. Работы проводились с применением современных технологий и материалов.

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