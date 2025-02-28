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Театр Культура

В самарском театре оперы и балета покажут "Сказки Гофмана"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 марта в 18:30, 16 марта в 15:00 на сцене театра "Шостакович Опера Балет" состоится показ оперы "Сказки Гофмана" (12+) Жака Оффенбаха.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Он получил известность как "отец венской оперетты", но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера "Сказки Гофмана". Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.

Либретто "Сказок…" основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, в хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтические истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини - бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф.

В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить "Сказки Гофмана", но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка стала первой в истории Самары.

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