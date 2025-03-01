"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром"

В субботу, 1 марта, в 19-м туре чемпионата России "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с "Краснодаром" — 1:1.
За самарцев с первых минут вышли Сергей Песьяков, Александр Солдатенков (который пропустил заключительные матчи на сборах), Печенин заменил Галдамеса, а также "вновь дебютировал" Антон Зиньковский.
Первыми счет открыли самарцы в конце первого тайма. На 41 минуте Иван Сергеев сделал длинную передачу на набегающего Ивана Олейникова, и тот хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Агкацева — 0:1.
Хозяева отыгрались уже спустя три минуты после начала второго тайма. Атака с правого фланга, передача Батчи на Виктора Са и бразилец сравнивает счёт — 1:1.
На 88 минуте мяч снова побывал за линией ворот "Крыльев", но гол быстро отменили из-за положения вне игры.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут 9 марта в Самаре против тольяттинского "Акрона".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.