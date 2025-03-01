"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром"

В субботу, 1 марта, в 19-м туре чемпионата России "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с "Краснодаром" — 1:1.

За самарцев с первых минут вышли Сергей Песьяков, Александр Солдатенков (который пропустил заключительные матчи на сборах), Печенин заменил Галдамеса, а также "вновь дебютировал" Антон Зиньковский.

Первыми счет открыли самарцы в конце первого тайма. На 41 минуте Иван Сергеев сделал длинную передачу на набегающего Ивана Олейникова, и тот хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Агкацева — 0:1.

Хозяева отыгрались уже спустя три минуты после начала второго тайма. Атака с правого фланга, передача Батчи на Виктора Са и бразилец сравнивает счёт — 1:1.

На 88 минуте мяч снова побывал за линией ворот "Крыльев", но гол быстро отменили из-за положения вне игры.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут 9 марта в Самаре против тольяттинского "Акрона".