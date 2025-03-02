В Тольятти пешеход решил нарушить ПДД и попал под "Газель"

В субботу, 1 марта, В Тольятти пешеход попал под колеса "Газели". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:48 37-летний водитель ГАЗ двигался по Приморскому бульвару в направлении ул. Юбилейной. В районе дома № 14 он сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого, хотя рядом был пешеходный переход.
Пострадавшего госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!