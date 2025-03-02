В Тольятти пешеход решил нарушить ПДД и попал под "Газель"

В субботу, 1 марта, В Тольятти пешеход попал под колеса "Газели". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:48 37-летний водитель ГАЗ двигался по Приморскому бульвару в направлении ул. Юбилейной. В районе дома № 14 он сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого, хотя рядом был пешеходный переход.

Пострадавшего госпитализировали.