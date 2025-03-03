Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Тольятти — Ягодное

В понедельник, 3 марта, в Ставропольском районе в ДТП попал 23-летний водитель Opel Vectra. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:35 на 7 км дороги Тольятти — Ягодное он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору.

На месте происшествия также работали специалисты поисково-спасательного отряда Тольятти. Как сообщают в ПСС Самарской области, водитель был зажат в салоне. Спасатели вытащили его и передали врачам "скорой помощи" в 8:35.

ГУ МВД уточняет, что автомобилист все же погиб.