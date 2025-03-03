Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Тольятти — Ягодное

В понедельник, 3 марта, в Ставропольском районе в ДТП попал 23-летний водитель Opel Vectra. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:35 на 7 км дороги Тольятти — Ягодное он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору.
На месте происшествия также работали специалисты поисково-спасательного отряда Тольятти. Как сообщают в ПСС Самарской области, водитель был зажат в салоне. Спасатели вытащили его и передали врачам "скорой помощи" в 8:35.
ГУ МВД уточняет, что автомобилист все же погиб.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!