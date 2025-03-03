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Суды Происшествия

Жительницу Самарской области оштрафовали за разглашение персональных данных

ЖИГУЛЕВСК. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске мировой суд оштрафовал местную жительницу, за незаконное разглашение персональных данных. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Председательница товарищества собственников недвижимости опубликовала в общедомовом чате в Telegram персональные данные (фамилию, имя и заболевание) несовершеннолетней без согласия ее законного представителя.

В отношении председательницы ТСН возбудили административное дело. Суд назначил ей штраф 5 тыс. рублей.

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