Жительницу Самарской области оштрафовали за разглашение персональных данных

В Жигулевске мировой суд оштрафовал местную жительницу, за незаконное разглашение персональных данных. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Председательница товарищества собственников недвижимости опубликовала в общедомовом чате в Telegram персональные данные (фамилию, имя и заболевание) несовершеннолетней без согласия ее законного представителя.
В отношении председательницы ТСН возбудили административное дело. Суд назначил ей штраф 5 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...