Три самарских спектакля вошли в "Золотой фонд театральных постановок России"

Три спектакля из Самарской области вошли в "Золотой фонд театральных постановок России", сообщает Союз театральных деятелей РФ.
Из самарских спектаклей в "Золотой фонд театральных постановок России" включены балет "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета (режиссер — Юрий Бурлака, 2023 г.), спектакль "Три сестры" драматического театра "Грань" из Новокуйбышевска (режиссер — Денис Бокурадзе, 2023 г.) и постановка "Амадеус" Самарского академического театра драмы им. Горького (режиссер — Валерий Гришко, 2004 г.).
"Золотой фонд театральных постановок России" — это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание "золотого фонда" из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код.
К участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех субъектов Российской Федерации. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие — они должны идти в текущем репертуаре театра.
Отбор проходил в два этапа. Сначала присланные работы были отсмотрены региональными отделениями Союза театральных деятелей России. Затем из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри, куда вошли авторитетные деятели искусства и культуры, телевидения и масс-медиа, а также специалисты по театральному искусству, выделяло уже победителей проекта.
Отобранные работы сформировали "Золотой фонд театральных постановок России". Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. Кроме того, СТД РФ создаст библиотеку телеверсий постановок "Золотого фонда".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.