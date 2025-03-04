Три самарских спектакля вошли в "Золотой фонд театральных постановок России"

Три спектакля из Самарской области вошли в "Золотой фонд театральных постановок России", сообщает Союз театральных деятелей РФ.

Из самарских спектаклей в "Золотой фонд театральных постановок России" включены балет "Раймонда" Самарского академического театра оперы и балета (режиссер — Юрий Бурлака, 2023 г.), спектакль "Три сестры" драматического театра "Грань" из Новокуйбышевска (режиссер — Денис Бокурадзе, 2023 г.) и постановка "Амадеус" Самарского академического театра драмы им. Горького (режиссер — Валерий Гришко, 2004 г.).

"Золотой фонд театральных постановок России" — это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание "золотого фонда" из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих ее общий культурный код.

К участию в отборе были приглашены профессиональные театры, в том числе независимые театральные проекты всех субъектов Российской Федерации. Ограничений по форме и жанру спектаклей не было. Главное условие — они должны идти в текущем репертуаре театра.

Отбор проходил в два этапа. Сначала присланные работы были отсмотрены региональными отделениями Союза театральных деятелей России. Затем из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри, куда вошли авторитетные деятели искусства и культуры, телевидения и масс-медиа, а также специалисты по театральному искусству, выделяло уже победителей проекта.

Отобранные работы сформировали "Золотой фонд театральных постановок России". Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами. Кроме того, СТД РФ создаст библиотеку телеверсий постановок "Золотого фонда".