Тольяттинская компания получит заем на создание производства автомобильных генераторов для Lada

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем компании "Автоприбор Искра" на создание в Тольятти производства автомобильных генераторов для Lada Vesta, Granta и Largus, сообщается на сайте ФРП. Компания получит 567,5 млн руб. по специальной программе "Автокомпоненты".

В будущем предприятие намерено поставлять изделия и на другие сборочные линии в России. Общие инвестиции в проект превысят 760 млн руб.", - рассказал директор ФРП Роман Петруца.

На средства займа компания приобретет и запустит сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции.

"Заем ФРП позволит создать самое современное в России производство генераторов с точки зрения автоматизации процессов. Это обеспечит высокий уровень точности и качества сборки, соответственно, и высокий уровень надежности отечественного генератора. Мы сможем создать высокотехнологичные рабочие места и на этой базе продолжим работу по последующей локализации 6-фазных генераторов с повышенной удельной мощностью до 78%. Важно отметить, что впервые для локального производства в генераторе будут применены диоды с улучшенными характеристиками, щеточный узел с высокой износостойкостью и шкив с обгонной муфтой. Такие технологические решения позволяют конкурировать с самыми современными импортными изделиями", - прокомментировал исполнительный директор "НПК Автоприбор Искра" Илья Рябинин.

После выхода на полную мощность "НПК Автоприбор Искра" намерена поставлять АвтоВАЗу до 480 тыс. генераторов в год, из которых 190 тыс. предназначены для сборки Lada Vesta, 154 тыс. - для Granta и 136 тыс. - для Largus. При этом мощности нового производства позволят выпускать 500 тыс. изделий ежегодно.

Новое изделие уже прошло необходимые испытания, в том числе на площадке АвтоВАЗа. Генератор соответствует всем требованиям автопроизводителя, а также демонстрирует высокие рабочие характеристики, обеспечивая гарантийный срок эксплуатации в 100 тыс. км пробега при общем сроке службы в 360 тыс. км. При производстве генераторов будут использоваться инновационные конструкторские и технологические решения, а также современные износостойкие материалы.