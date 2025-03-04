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Департамент градостроительства Самары возглавил Артем Малютин

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В мэрии Самары сменился руководитель департамента градостроительства. На сайте горадминистрации указывается, что его возглавил Артем Малютин.

Напомним, с мая 2024 г. ведомством руководил Виталий Демидов. 

Артем Малютин возглавлял в департаменте отдел развития застроенных территорий. Кроме того, по данным ИАС Seldon.Basis, человек с такими ФИО в 2013-2018 гг. числился учредителем скандально известного ООО "ТД Реметалл", подконтрольного Андрею Кичаеву.

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