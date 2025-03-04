Департамент градостроительства Самары возглавил Артем Малютин

В мэрии Самары сменился руководитель департамента градостроительства. На сайте горадминистрации указывается, что его возглавил Артем Малютин.
Напомним, с мая 2024 г. ведомством руководил Виталий Демидов.
Артем Малютин возглавлял в департаменте отдел развития застроенных территорий. Кроме того, по данным ИАС Seldon.Basis, человек с такими ФИО в 2013-2018 гг. числился учредителем скандально известного ООО "ТД Реметалл", подконтрольного Андрею Кичаеву.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.