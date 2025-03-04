Открылся прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства ПФО "ФормАРТ"

Ключевая тематика фестиваля в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Молодым художникам предлагается создать граффити на тему одного из выбранных направлений: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве", "Поколение победителей".
Участниками основного конкурса могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет.
Также в рамках фестиваля введена специальная номинация - "Стены смыслов". Участники этой номинации могут создать эскизы на следующие темы: "Киров - столица рассветов", "Киров - 650", "Хлынов - Вятка - Киров", "Молодежь - городу", "Связь поколений", "Мой герой", "#МыВместе".
Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. От одного участника принимается не более трех заявок в каждой из тематик. Прием заявок открыт до 25 апреля 2025 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри - федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.
Художники, чьи работы будут выбраны лучшими, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 регионах Приволжского федерального округа. Победители специальной номинации создадут свои граффити-работы в Кировской области.
Видео- и фотоматериалы создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей объявят на торжественной церемонии подведения итогов, которая пройдет в сентябре 2025 г. в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 200, 150 и 100 тыс. руб., соответственно, для дальнейшего творческого развития.
Последние комментарии
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.
В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.
А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!
Совершенно справедливо.