В Самарской области продлили ограничение движения на подъезде к Оренбургу

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области продлили временное ограничение движения на участке трассы М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Оренбург с 98 по 129 км (Нефтегорский, Борский районы). Об этом сообщили в "Поволжуправтодор".