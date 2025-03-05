В Тольятти автомобилистка врезалась в автобус

Во вторник, 4 марта, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:05 41-летняя автомобилистка на Lada X-Ray двигалась по ул. Герцена в направлении бульвара 50 лет Октября. В районе дома № 91 по ул. Ларина, выезжая со второстепенной дороги, она не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

В аварии пострадал автомобилистка, ее доставили в больницу.